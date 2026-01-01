Символично на гарата в Карлово беше пуснат в експлоатация най-новият доставен локомотив „Смартрон“, носещ името на Апостола на свободата Васил Левски.

На събитието присъстваха инж. Мурад Тюрк, заместник-министър на транспорта и съобщенията, изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД Мартин Ангелов, кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, председателят на общинския съвет Доньо Тодоров, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова.

"Този акт има дълбока символика, особено в дните след отбелязването на 148 години от Освобождението на България. Това е израз на признателност към великото дело на Апостола и към ценностите, които ни обединяват. По данни на колегите от БДЖ, новите локомотиви вече осигуряват около една четвърт от необходимата електрическа тяга, допринасят за по-редовно движение на влаковете и по направлението София-Бургас се постига по-кратко време за пътуване", каза заместник-министърът.

Той заяви, че пред Министерството на транспорта и съобщенията стоят неотложни и важни задачи за изпълнение, сред които е отговорното отношение на разходването над публичните средства. Тюрк заяви, че предстои цялостен анализ на дейността в системата на транспорта и съобщенията, като целта е да се ускорят процесите в работата и да се повиши ефикасността.

Локомотивът, който носи името на Апостола, е последният доставен по изпълнението на договор между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон” за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива, с което общата бройка от тази серия „Смартрон“ за националния железопътен превозвач вече наброява 25.

Изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД посочи, че решението новите десет локомотиви да носят имената на български възрожденци е осъзнат избор. "Ако първите 15 машини по договора бяха наименувани на български ханове, то новите 10 са, за да насочат внимание към личности, които поставят основите на модерна и демократична българска държавност", каза Мартин Ангелов.

Той посочи, че Васил Левски е символ на организираност, далновидност и стратегическо мислене. "За нас е важно историята да остава не само в учебниците, а и чрез имената на тези локомотиви тя става част от ежедневието, когато пътуват хиляди хора из страната и напомнят за ценностите, от които е изградена България", каза още Ангелов.

По негови думи локомотивите вече са основна част от тягата по най-натоварените направения в страната. Те осигуряват по-висока експлоатационна надеждност, по-добра предвидимост за графика на движение на влаковете и по-добри условия за работа на локомотивните бригади. За пътниците това означава по-стабилна и качествена услуга, а за дружеството е по-ефективна организация на превозния процеса, заяви изпълнителният директор на холдинга.