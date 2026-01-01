56-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа на пътя между Стара Загора и Чирпан, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 3 март 2026 г. около 16:15 ч., на път II-66 км. 88 (между Стара Загора и Чирпан) е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация същото е между лек автомобил "Опел", управляван от 56-годишен мъж и камион "Даф", управляван от 55-годишен мъж.

Пострадал е водачът на лекия автомобил, настанен е в болница с опасност за живота. 55-годишният водач е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

На пострадалия водач е взета кръвна проба за анализ. В Районното управление е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.