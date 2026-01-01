Полицаи от Пещера и Пазарджик задържаха шестима млади мъже и тийнейджъри за притежание на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Екипи на група „Криминална полиция“ при Районното управление в Пещера и колегите им от дежурните автопатрули спрели за проверка лек автомобил БМВ. Водач бил 20-годишен мъж от Пещера, а пътници – двама негови съграждани на 20 и на 21 години.

По време на проверката и тримата доброволно предали на органите на реда общо 9 полиетиленови топчета със съдържание, което реагирало положително на синтетичен канабиноид.

Колегите им от Районното управление в Пазарджик също засекли 23-годишен от село Алеко Константиново и 19-годишен от септемврийското село Ковачево. У тях полицаите открили същия по вид наркотично вещество.

При проверка на 16-годишен от Пазарджик униформените установили, че той пренася две топчета със суха марихуана.

И шестимата са задържани в арестите на полицейските управления. Спрямо тях са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.