Нямаме причина като държава да се притесняваме от завишен миграционен натиск във връзка с регионалните военни кризи и конфликта в Близкия изток, това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

"Към момента сме информирани само за едно задържано лице на границата и той не е гражданин Иран. 0 във вътрешността на страната и 0 на изход - това е обобщението за ситуацията. В краткосрочен и средносрочен план не виждаме миграционен риск. Това, разбира се, зависи от ситуацията в Иран и Близкия изток. Но смело смея да потвърдя, че това, на което бяхме свидетели през 2015 г., няма да се повтори", гарантира той.

Зам.-министърът посочи, че МВР и всички съпричастни държавни институции - и по линия на външното министерство, и дипломатическите и консулски представителства в чужбина, наблюдават и следят всички процеси.

„Ако преценим, че е необходимо, ще предприемем адекватни мерки. Имаме всички ресурси за това, имаме методологията за това и не трябва да буди притеснение в обществото“, посочи Иван Анчев.

На въпрос от медиите в какъв времеви период след началото на подобен сериозен конфликт би могъл да започне евентуален миграционен натиск, той заяви, че е твърде рано да се поставят рамки.

„Зависи какво е развитието на самия конфликт, колко интензивен е той, колко продължителен е. Така че от тази гледна точка най-важно в момента е правилното наблюдение, да се знае какви маркери, какви процеси трябва да се следят и да се наблюдават и още повече правилни анализи - оперативен и стратегически. В тази връзка искам да заявя, че този конфликт има различен характер от това, което ние видяхме като спусък, като причина за 2015 година за имиграционния натиск. По време на сирийския конфликт ние видяхме една гражданска война, в която имаше различни фракции, които подлагаха отсрещната страна и на етническо, и на религиозно прочистване. В този случай тук имаме съвсем друг характер на военни действия, така че това е нещо, което не бива да бъде преекспонирано в никакъв случай“, каза Анчев.