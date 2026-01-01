64-годишен шофьор блъсна 83-годишна жена на пешеходна пътека в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 2 март около 10.00 часа в Стара Загора на кръстовището на ул. „Ангел Кънчев“ с ул. "Св. Княз Борис" е настъпило пътнотранспортно произшествие.

По първоначална информация, същото е между лек автомобил "Фиат", управляван от 64-годишен мъж и 83-годишна пешеходка, която била на пешеходна пътека. Пострадала е пешеходката.

Тя е настанена в болница, без опасност за живота. Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. В сектор "Пътна полиция" е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.