Няколко сигнала за домашно насилие са подадени от 2 март насам в полицията в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 2 март в 17.40 часа на тел. 112 в Първо Районно управление в Стара Загора е получен сигнал от 44-годишна жена, че 39-годишният мъж, с когото живее в Стара Загора, е упражнил спрямо нея домашно насилие.

Жената отказала да бъде прегледана от спешните медици. Мъжът до момента не е установен. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

На 3 март в 16:45 ч. в Първо Районно управление в Стара Загора е постъпил сигнал от 54-годишна жена, че във вилно селища в землището на Стара Загора възникнал скандал между нея и мъжа, с когото живее на семейни начала – 45-годишен, при който ѝ е причинена лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Мъжът не е установен на място. Започнато е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Още един сигнал е подаден на 3 март в полицията в Стара Загора. Той е постъпил в 15.38 ч. от 44-годишен мъж, че в село Загоре, възникнал скандал между него и негов родственик – 18-годишен мъж.

18-годишният го ударил. Причинена е лека телесна повреда в условията на домашно насилие на 44-годишния мъж. 18-годишният не е установен на място. И в този случай е започнато досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.