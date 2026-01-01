Виктор Папазов се закле в Народното събрание като депутат от ПГ на „Възраждане“. Това се наложи, след като народният представител от ПГ на „Възраждане“ Славчо Крумов почина внезапно.

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Крумов. За кончината му съобщи лидерът на „Възраждане“ на 1 март.

Кой е Виктор Папазов

Виктор Папазов вече беше народен представител в 51-ото Народно събрание от 25 Многомандатен избирателен район (МИР). Той е икономически съветник на „Възраждане“, основател и бивш изпълнителен директор на Българската фондова борса.

Преди около година мандатът му в парламента беше прекратен извънредно след решението на Конституционния съд да касира частично изборите през октомври 2024 г. заради нарушения в различни секции в страната.

Папазов е икономист по образование. Като член на парламента, е активен в бюджетни дебати, предлагайки промени, включително прекъсване на втория пенсионен стълб, и е изразявал позиция относно готовността на България за присъединяване към еврозоната. Беше номиниран от "Възраждане“ за еврокомисар през 2024 г. Известен е като противник на въвеждането на еврото.