Иран е готов за дълга война срещу САЩ и Израел и досега не е използвал най-модерните си оръжия, заяви министерството на отбраната на страната.

„Имаме капацитет да устоим и да продължим офанзивната отбрана по-дълго, отколкото (врагът) е планирал за тази наложена война“, каза говорителят на министерството Реза Талаеи-Ник, цитиран от официалната информационна агенция IRNA.

„Нямаме намерение да използваме всичките си модерни оръжия и оборудване в първите дни“, добави той.