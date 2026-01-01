Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че страната ще увеличи броя на ядрените си бойни глави в отговор на нарастващите глобални заплахи, като допълни, че за разлика от досегашната практика Париж повече няма да разкрива точни данни за арсенала си, съобщиха световните агенции.

"Ако искаш да си свободен, трябва другите да се страхуват от теб. Който иска другите да се страхуват от него, трябва да е силен", каза Макрон.

По думите му Франция ще увеличи броя на бойните глави от сегашното ниво, без да уточнява конкретна цифра. Това ще бъде първото нарастване на френския ядрен арсенал от 1992 г. насам.

След излизането на Великобритания от ЕС през 2020 г. Франция остава единствената ядрена сила в Европейския съюз. Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира страната разполага с около 290 от приблизително 12 200 ядрени оръжия в света, което я поставя на четвърто място след Русия, САЩ и Китай.

Франция има четири атомни подводници, способни да изстрелват балистични ракети с обсег около 10 000 километра. Освен това страната поддържа и въздушен компонент на ядреното възпиране - изтребителите "Рафал" могат да носят крилати ракети с ядрени бойни глави с официално обявения обсег от около 500 километра.

Речта на Макрон бе насочена към изясняване на ролята на френското ядрено възпиране за сигурността на Европа на фона на опасенията от периодично напрежение със САЩ при президента Доналд Тръмп. Европейски лидери изразяват нарастващи съмнения относно дългосрочната надеждност на американския "ядрен чадър".

Някои европейски страни вече са откликнали на предложението на Макрон от миналата година за обсъждане на френското ядрено възпиране и за евентуално включване на партньори в съвместни учения. По-рано този месец германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че е провел "първоначални разговори" с Макрон и допусна, че самолети на германските военновъздушни сили теоретично биха могли да носят френски ядрени оръжия.

През юли Франция и Великобритания приеха съвместна декларация, която позволява техните ядрени сили, макар и независими, да бъдат координирани. Великобритания остава единствената друга европейска държава с ядрено възпиране.

Макрон подчерта, че всяко решение за използване на френски ядрени оръжия ще остане изцяло в правомощията на френския президент.

Еманюел Макрон каза също, че страната ще позволи временно разполагане на френски ядрени самолети в съюзнически страни като част от новата ѝ стратегия за ядрено възпиране.

Макрон заяви, че новата позиция ще "осигури временно разполагане на елементи от стратегическите въздушни сили в съюзнически страни“, но подчерта, че няма да има споделяне на решенията относно използването на ядрено оръжие.

Франция ще увеличи броя на ядрените си бойни глави са се съгласили да участват в така нареченото напреднало възпиране - Великобритания, Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания.

Тези страни ще могат да приемат "стратегически въздушни сили" на френските военновъздушни войски, което ще позволи на Париж да "разпръсне" своите способности в дълбочина на европейския континент и по този начин да "усложни изчисленията на противниците", посочи Макрон.

"Франция, Германия и Великобритания ще работят заедно по проекти за ракети с много голям обсег", заяви Макрон.

"Това ще ни даде нови възможности за конвенционално управление на ескалацията", подчерта френският президент, като добави, че това сътрудничество е "част от европейска инициатива, започната през 2024 г., която включва също така Италия, Полша и Швеция.