Язовирите са запълнени на 76,42% и няма неконтролируеми преливания. Към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните язовири е 4994,9 млн. куб. м, което представлява 76,42% от общия им обем, информира МОСВ, което управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

Със запълване над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Тополница“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“, „Копринка“, „Въча“, „Кричим“ и язовирите от каскада „Арда“.

Към момента няма неконтролируеми преливания. Язовирите от каскада „Арда“, както и язовир „Кричим“ и язовир „Въча“, провеждат висока вълна при контролиран режим. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при язовир „Тракиец“ и язовир „Копринка“.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) речните нива в страната се стабилизират, като в следващите дни не се очакват съществени изменения. Прогнозите за март са за валежи около и под климатичната норма, което не предполага трайно продължаване на интензивните валежи от февруари.