Мъж е поразен от ток в Стара Захгора, съобщиха от полицията.

На 27 февруари е подаден сигнал, че в жилищен блок, неизвестен е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създало условия за неотчитане на потребената електрическа енергия.

Установен е извършителят на деянието - 30-годишен мъж, който при възникналото късо съединение, е бил поразен от електрически ток.

Мъжът е бил прегледан и освободен. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.