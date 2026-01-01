Обединените арабски емирства обявиха затварянето на посолството си в Техеран и оттеглянето на посланика си в Ислямска република Иран, заедно с всички членове на дипломатическата си мисия, в отговор на крещящите ирански ракетни атаки, насочени към територията на ОАЕ.



"Тези враждебни атаки срещу цивилни обекти, включително жилищни райони, летища, пристанища и сервизни съоръжения, застрашиха невинни цивилни в сериозна и безотговорна ескалация и представляват грубо нарушение на националния суверенитет, както и явно нарушение на международното право и Устава на Организацията на обединените нации", пишат от външното министерство на Емирствата.

Арабски държави осъдиха иранските удари по американски бази



Оттам потвърдиха, че това решение отразява твърдата и непоколебима позиция на ОАЕ срещу всяка агресия, която заплашва сигурноста и суверенитета им.



"Това решение идва в светлината на продължаващото враждебно и провокативно поведение, което подкопава усилията за деескалация и тласка региона към изключително опасна траектория, заплашвайки регионалния и международния мир и стабилност, както и енергийната сигурност и стабилността на световната икономика", съобщават още от Министерството на външните работи в ОАЕ.