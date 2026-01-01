26-годишен мъж почина рано тази сутрин в бургаския квартал "Победа" след консумация на т.нар. "друсан чай", съобщи NOVA.

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч вследствие на употребата на наркотичното вещество. Въпреки опитите за помощ, младежът е издъхнал на място. Според първоначалните данни се касае за фатално отравяне, настъпило след системна употреба на опасния химичен коктейл.

Експертизи сочат, че този вид синтетичен наркотик се приготвя чрез напояване на растителна маса с конска упойка и силно агресивни битови препарати, включително белина и почистващи средства.

Случаят е поредният инцидент, свързан с разпространението на "друсан чай" в региона, след като месеци наред полицията разбива редица домашни лаборатории за подготовка на субстанцията.

През декември миналата година 24-годишна жена почина по време на купон след пушене на наргиле в Благоевград.

През лятото на 2025 г. във Варна си отиде и 36-годишният Явор Георгиев. Приятелите му излязоха на протести с подозрение за превишени полицейски правомощия по време на задържането му, но тройната съдебномедицинска експертиза доказа, че смъртта е настъпила вследствие на прием на смъртоносен коктейл. В кръвта му бяха открити кокаин, етанол, бензоилекгонин (метаболит на кокаина), а в урината – кокаин, канабис, алкохол.