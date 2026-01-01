Проверката на обществените поръчки, които будят съмнение, е в ход, още не е приключила. Една спряхме за охрана, която беше сключена без да има истинско съревнование и оптимизация на цената, ще бъде преобявена и няма да има директно договаряне. Това заяви служебният министър Михаил Околийски.



Разглеждаме обществени поръчки за скрининга, смятаме, че можем да оптимизираме нещата. Скоро чакаме първите КИТ-ове за изследване на рака на дебелото черво. Ще видим как да оптимизираме тези дейности. Хората трябва да знаят колко е важен скринингът и да участват с желание. Ние дъги години сме чакали истински скрининг и сега, когато има такива условия, не би трябвало финансови съмнения да повлияят негативно, уточни Околийски. |