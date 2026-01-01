Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че не се наблюдава радиологично въздействие вследствие на американските и израелските атаки срещу Иран или ответни удари в други страни в региона, въпреки че не уточни дали са били атакувани ирански ядрени обекти, съобщи Ройтерс.

„МААЕ следи отблизо събитията в Близкия изток и призовава за сдържаност, за да се избегнат всякакви рискове за ядрената безопасност за хората в региона“, заяви Международната агенция за атомна енергия в „Екс“.

„МААЕ е в постоянен контакт със страните в региона и засега няма доказателства за каквото и да е радиологично въздействие“, посочват от агенцията.

Иран междувременно поиска извънредно заседание на МААЕ, предаде ДПА.

В изявлението не се посочва дали ирански ядрени съоръжения отново са били засегнати при новите военни удари, така както стана при израелските и американските атаки през юни миналата година.

МААЕ е автономна междуправителствена организация в системата на Организацията на обединените нации (ООН), създадена през 1957 г. Тя служи като световен център за сътрудничество в ядрената област. Основната ѝ цел е да насърчава безопасното, сигурно и мирно използване на ядрените технологии и да предотвратява тяхното отклоняване за военни цели, по-специално за разработване на ядрени оръжия. Седалището ѝ е във Виена, Австрия.