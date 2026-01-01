Днешните събития в Близкия изток са сериозен тест за международната сигурност, но и за националния интегритет на България в международен план. Военната операция срещу Иран променя геостратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции. Това посочи в официална позиция лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

По думите му в моменти като този властта трябва да действа с разум, хладнокръвие и ясна визия за сигурността на своите граждани.

"Институциите трябва да действат, не да говорят. Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност", подчерта Пеевски.

Операции „Епичен гняв“ и „Лъвски рев“: Израел и САЩ атакуваха Иран

Според него служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание като върховна институция в парламентарната република. Лидерът на "ДПС - Ново начало" определи решението на Министерския съвет, който проведе днешното заседание на Съвета за сигурност без представители на парламента, като опит за обслужване частно-партийни интереси.

"Към този момент няма пряка заплаха за сигурността на България, но подобни международни кризи изискват повишена бдителност и координация", посочи Пеевски.

По думите му в такива моменти политическите различия трябва да отстъпят пред националния интерес.

"Институциите, партиите и обществото сме длъжни да действаме заедно, със самообладание и отговорност към хората", подчерта той.