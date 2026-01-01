Все още функционират летищата в Оман, Египет, Пакистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Турция и Кипър. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Информацията е към 15:00 ч. днес и подлежи на периодично обновяване.

Призоваваме българските граждани да използват граждански полети от посочените летища за незабавно напускане на конфликтния регион, допълниха от МВнР.

Предвид ескалиращите военни действия, нивото на риск за всички държави от региона и Иран към момента е на ниво 5, свързано с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, посочиха от ведомството. Това са държавите Иран, Израел, Ливан, Йордания, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Палестина.

От Ситуационния център на външното министерство приканват намиращите се в региона български граждани да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата на МВнР.

По-рано днес световните агенции съобщиха за военна ескалация между Израел, Иран и САЩ. Тел Авив заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че въоръжените сили на Съединените щати са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция.

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран е принуден да нанесе удар по източника на агресията срещу страната, предупреждавайки, че всяка точка в региона, която бъде използвана от САЩ срещу Иран, ще бъде легитимна цел на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.