От обращение през 2025 г. са изтеглени 444 000 фалшиви евробанкноти, което представлява спад от 20 на сто спрямо предходната година и едно от най-ниските равнища спрямо общия брой банкноти в обращение от въвеждането на еврото, съобщи Европейската централна банка.

През миналата година са били засечени 14 фалшиви банкноти на един милион истински в обращение – показател, който остава сред най-ниските от създаването на единната валута.

Най-често фалшифицирани остават банкнотите от 20 и 50 евро, които заедно формират около 80 на сто от всички изтеглени неистински купюри.

Разпределението по номинали през 2025 г. на изтеглените фалшификати е следното: 5 евро – 1,4 на сто; 10 евро – 6,4 на сто; 20 евро – 27,0 на сто; 50 евро – 53,2 на сто; 100 евро – 7,9 на сто; 200 евро – 3,3 на сто; 500 евро – 0,8 на сто.

ГДБОП с препоръки към граждани и търговци за разпознаване на фалшиви банкноти

По-голямата част от фалшификатите – 96,8 на сто – са установени в страни от еврозоната, 2,2 на сто – в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 1,0 на сто – в други части на света.

От ЕЦБ подчертават, че евробанкнотите остават сигурно и надеждно платежно средство и няма повод за притеснение сред гражданите, но препоръчват повишено внимание. Повечето фалшиви банкноти са лесни за разпознаване, тъй като нямат защитни елементи или съдържат некачествени имитации.

Автентичността може да бъде проверена чрез метода „пипни, погледни, наклони“, описан на интернет страниците на националните централни банки от еврозоната. Евросистемата подпомага и професионалните оператори, като гарантира, че сертифицираните машини за обработка на банкноти надеждно откриват фалшификати и ги изтеглят от обращение.

При съмнение за фалшива банкнота гражданите следва да я сравнят с такава, за която са сигурни, че е истинска, и при потвърждение да се свържат с полицията или с националната централна банка.

iStock/Getty Images

Европейската централна банка (ЕЦБ) е основната финансова институция на 19-те държави членки на Европейския съюз, които са приели еврото като своя валута. Тя е създадена през 1998 г., седалището ѝ се намира във Франкфурт на Майн, Германия. Основната цел на ЕЦБ, залегнала в Договора за функционирането на Европейския съюз, е да поддържа ценовата стабилност. Тя гарантира, че инфлацията е ниска, стабилна и предвидима, като обикновено целта в средносрочен план е 2%. ЧПо този нацин ЕЦБ допринася за икономическия растеж и създаването на работни места. Поддържайки ценовата стабилност, ЕЦБ подкрепя икономическите политики на Съюза, насочени към постигане на целите на ЕС, като устойчив, неинфлационен растеж и висока степен на конкурентоспособност. Историята на ЕЦБ е тясно свързана със създаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС) и въвеждането на еврото. Тя е наследник на Европейския паричен институт, който извършва подготвителна работа за преминаването към единна валута. На 1 юни 1998 г. ЕЦБ официално започва своята дейност, поемайки отговорността за провеждането на единна парична политика за новосъздадената еврозона. Управлението на ЕЦБ се осъществява от три основни ръководни органа: Управителния съвет, Изпълнителния съвет и Общия съвет. Управителният съвет е основният орган за вземане на решения, който определя паричната политика на еврозоната. Той се състои от членовете на Изпълнителния съвет и управителите на централните банки на държавите от еврозоната. Изпълнителният съвет отговаря за ежедневното изпълнение на паричната политика, а Общият съвет има консултативна роля и служи като координационен форум. ЕЦБ изпълнява и други важни функции, включително емитирането на евробанкноти, управлението на официалните чуждестранни резерви на еврозоната и надзора на банковия сектор в рамките на Единния надзорен механизъм. Тя играе жизненоважна роля за поддържането на финансовата стабилност в еврозоната и в целия Европейски съюз.