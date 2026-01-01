С традиционен ритуал и под водни струи силистренските огнеборци изпратиха в заслужен отдих дългогодишния си колега Георги Гебешев, командир на екип в РС „Пожарна безопасност и защита на населението“.

След 33 години в професията той излиза в пенсия поради навършване на пределна възраст за работа в МВР – 60 години, и вече е свободен гражданин в цивилното общество.

Десетки настоящи и бивши негови колеги се събраха в районната служба в последния му работен ден, за да му засвидетелстват своето уважение и признателност.

Гебешев е започнал работа в силистренската пожарна в началото на далечната 1993 г. и ѝ е отдал 33 години от живота си. Професионалният му път е преминал изцяло в направлението пожарогасене и спасителна дейност, 30 години от които като началник на смяна и командир на екип. С течение на времето се е утвърдил като пример за висок професионализъм, колегиалност и самообладание в напрегнати ситуации. С богатия си опит, умения и човешко отношение той е неизменна опора за младите си колеги.

Дългогодишен състезател по пожароприложен спорт, печелил множество призови места в различни дисциплини в годините назад. Страстен почитател на народната музика и народните танци, за които с удоволствие отделя време в състава калипетренската самодейна трупа.

На кратката церемония по изпращането му началникът на РСПБЗН-Силистра главен инспектор Невелин Неделчев връчи плакет и благодари на Гебешев за достойната служба. С благодарствен адрес от името на ръководството на Регионалната дирекция главен инспектор Светослав Стойчев засвидетелства уважение към юбиляра, отправяйки пожелания за здраве, благополучие и успехи през новия етап от живота му.