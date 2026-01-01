Служител на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра намери и върна изгубени пари на пенсионер.

На 16 февруари Димитър Георгиев - домакин в сектор “Административен” в РДПБЗН-Силистра, открива пари на улицата близо до МБАЛ-Силистра. Като отговорен и доблестен служител в ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”, той предава парите в полицията.

Полицията в Силистра издирва собственика на намерени пари

На следващия ден възрастна жена се свързва с МВР и сумата й е върната.

Историята завършва с щастлив край благодарение на съвестната и отговорна постъпка на служителя.