Донорска ситуация в "Н. И. Пирогов", съобщиха от болницата.

Тя е реализирана, след като близките на 42-годишна жена са взели благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация е осъществена от екип на болницата с координатор д-р Мина Вапирева.

В резултат на това 39-годишна жена получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия - ВМА, ръководен от проф. Васил Михайлов, извърши успешна чернодробна трансплантация.

Предстои по-късно в Университетска болница „Лозенец“ медицински екипи да извършат и бъбречни трансплантации на нуждаещи се пациенти.