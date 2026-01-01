Старозагорската опера въвежда т.нар. „зелен билет“ за зрителите си. Това съобщиха от пресцентъра на културната институция.

Оттам уточняват, че всеки зрител, когато закупува билет от касата на операта, ще може да избере дали да го получи в електронен формат на своя имейл или на хартиен носител.

„С тази стъпка се опитваме да бъдем по-отговорни към природата, без да отнемаме избора на нашата публика“, казват от операта. И допълват, че хартиените билети ще останат валидни и ще продължат да се издават.

„Ще се радваме все повече от вас да избират „зеления билет“ - малък жест, който може да допринесе много. Благодарим ви, че заедно правим културата по-модерна и по-щадяща българските гори“, посочват от културната институция.

Припомняме, че по случай Международния ден на жената - 8 март, Старозагорската опера предложи 30 процента отстъпка на билетите, закупени онлайн. Предложението е валидно до 13 март и важи за спектаклите през март.