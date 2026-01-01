/ iStock/Getty Images

Световната здравна организация предупреди във вторник, че т.нар. „черен дъжд“, който пада в части от Иран след удари по петролни съоръжения, може да причини респираторни проблеми. Организацията подкрепи и призива на иранските власти хората да останат по домовете си.

Здравната агенция на ООН, която има офис в Иран и работи съвместно с местните власти по извънредни здравни ситуации, съобщи, че през последните дни е получила множество сигнали за валежи, наситени с петролни частици.

Техеран беше обвит в гъст черен дим в понеделник, след като петролна рафинерия бе ударена при ескалацията на атаките срещу енергийната инфраструктура на страната в рамките на американско-израелската кампания.

„Черният дъжд и киселинните валежи, които могат да го съпътстват, представляват реална опасност за населението, най-вече за дихателната система“, заяви говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер по време на брифинг в Женева. Той добави, че иранските власти вече са посъветвали гражданите да останат по домовете си.

На въпрос дали СЗО подкрепя този съвет, Линдмайер отговори, че предвид рисковете той е оправдан.

„Като се има предвид какво е изложено на риск в момента – съоръженията за съхранение на петрол и рафинериите, които бяха ударени и предизвикаха пожари – има сериозни опасения за качеството на въздуха. В този контекст това определено е добра идея“, каза той.

Видео, изпратено до Ройтерс от служител на СЗО, показва, според агенцията, чистач, който почиства черна течност на входа на офиса на организацията в Техеран на 8 март. Ройтерс уточнява, че не е успяла независимо да потвърди автентичността на кадрите.

