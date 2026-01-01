Световната здравна организация предупреди във вторник, че т.нар. „черен дъжд“, който пада в части от Иран след удари по петролни съоръжения, може да причини респираторни проблеми. Организацията подкрепи и призива на иранските власти хората да останат по домовете си.

Здравната агенция на ООН, която има офис в Иран и работи съвместно с местните власти по извънредни здравни ситуации, съобщи, че през последните дни е получила множество сигнали за валежи, наситени с петролни частици.

Техеран беше обвит в гъст черен дим в понеделник, след като петролна рафинерия бе ударена при ескалацията на атаките срещу енергийната инфраструктура на страната в рамките на американско-израелската кампания.

„Черният дъжд и киселинните валежи, които могат да го съпътстват, представляват реална опасност за населението, най-вече за дихателната система“, заяви говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер по време на брифинг в Женева. Той добави, че иранските власти вече са посъветвали гражданите да останат по домовете си.

На въпрос дали СЗО подкрепя този съвет, Линдмайер отговори, че предвид рисковете той е оправдан.

„Като се има предвид какво е изложено на риск в момента – съоръженията за съхранение на петрол и рафинериите, които бяха ударени и предизвикаха пожари – има сериозни опасения за качеството на въздуха. В този контекст това определено е добра идея“, каза той.

The World Health Organization warned that the 'black rain' falling in Iran after strikes on oil facilities could cause respiratory ‌problems, and it backed Iran’s advisory urging people to remain indoors https://t.co/FEBaqaL83h — Reuters (@Reuters) March 10, 2026

Видео, изпратено до Ройтерс от служител на СЗО, показва, според агенцията, чистач, който почиства черна течност на входа на офиса на организацията в Техеран на 8 март. Ройтерс уточнява, че не е успяла независимо да потвърди автентичността на кадрите.