По сградата на консулството на САЩ в Торонто е открита стрелба няколко дни след протести пред дипломатическата мисия заради войната в Близкия изток.
Полицията съобщи, че малко преди разсъмване е получила сигнал за произведени изстрели в района на консулството в централната част на най-големия канадски град.
🚨 BREAKING: Shots were fired at the U.S. Consulate on University Avenue in Toronto around 5:30 a.m.— IRT Media (@IRT_Media) March 10, 2026
Bullet holes were discovered in the glass of the building’s front entrance. Authorities are investigating the incident. pic.twitter.com/aCy1jsgBBl
„Полицията е на място“, съобщиха от службите в публикация в социалната мрежа X, като уточниха, че няма данни за пострадали.
Консулството на САЩ се намира на булевард „Юнивърсити“ – една от основните север-южни артерии на града, където са разположени и няколко болници и която води към сградата на провинциалния парламент.
BREAKING: Heavy police presence in Toronto after shooting at U.S. Consulate. Building hit by gunfire. pic.twitter.com/iIWcTsvBdu— AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 10, 2026
През уикенда пред консулството се състояха протести срещу войната в Близкия изток, започнала след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.