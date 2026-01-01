/ iStock/Getty Images

По сградата на консулството на САЩ в Торонто е открита стрелба няколко дни след протести пред дипломатическата мисия заради войната в Близкия изток.

Полицията съобщи, че малко преди разсъмване е получила сигнал за произведени изстрели в района на консулството в централната част на най-големия канадски град.

„Полицията е на място“, съобщиха от службите в публикация в социалната мрежа X, като уточниха, че няма данни за пострадали.

Консулството на САЩ се намира на булевард „Юнивърсити“ – една от основните север-южни артерии на града, където са разположени и няколко болници и която води към сградата на провинциалния парламент.

През уикенда пред консулството се състояха протести срещу войната в Близкия изток, започнала след ударите на САЩ и Израел срещу Иран. 

БГНЕС
Свят