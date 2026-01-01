С близо 60 културни прояви Велико Търново ще посрещне своя празник – 22 март, съобщи заместник-кметът Нейко Генчев.

За първи път ще се състои Фестивал на побратимените градове – в навечерието на празника, посочи Нелина Църова, директор на Дирекция “Култура“. На 21 март Дворецът на културата и спорта „Васил Левски“ ще се превърне в сцена на над 170 изпълнители от цял свят. В концерта ще участват групи от Будапеща, Полтава, Бурса, Ниш, Битоля и Велико Търново.

Ново събитие е и младежкият фестивал пред крепостта „Царевец“, каза заместник-кметът Георги Недев. Акцент в предпразничната програма на Велико Търново е и Пролетният концерт на Биг бенда на града, заедно с Михаела Филева. Концертът ще започне на 21 март в Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“, непосредствено след връчването на званията „Почетен гражданин“ и Награда „Велико Търново“.

Празничният 22 март започва със Света литургия в църквата „Свети Четиридесет мъченици“, поднасяне на цветя на гроба на цар Калоян и тържествен водосвет. След общоградското шествие и официалното честване на празника ще започне спектакълът „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“ на ансамбъл „Българе“, който ще продължи от 13:00 до 18:00 ч. на 22 март. Вечерта ще завърши със светлинното шоу „Царевград Търнов – звук и светлина“.