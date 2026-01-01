Най-труден за майките е периодът на първите няколко седмици след раждането, сочат данните от национално представително онлайн проучване на "Мъмфидънт", направено в периода 10 юни – 10 септември 2025 г. сред 573 майки с деца до 7 години години. Проучването беше представено от доц. Стоянка Черкезова от Българската академия на науките.

В проучването са участвали майки, предимно между 22 и 42 годишна възраст от София или друг областен град, с висше образование и в брак или съжителство.

Само 11% от анкетираните споделят, че не им е било трудно в този период, а на 62,7% им е било доста или изключително трудно след раждането. 71,9% посочват, че име е било доста или изключително трудно, като най-много са тези, за които е било изключително трудно, съобщи Черзекова. Тя определи като изненадващо, че за 48,1% от майките с три деца, които имат повече опит от останалите, също е било изключително трудно в първите седмици след раждането. За 25,5% от майките с три деца този период е изключително труден, сочи проучването.

Данните показват, че преминаването към новата роля на майчинството е съпроводено с често или много често с изтощение и умора (77,5%), чувство на претовареност и стрес (73,6%) и трудни емоции като гняв, безпокойство, вина и тъга (64,2%). Много майки посочват, че често или много често имат усещане за безпомощност и липса на контрол (57,8 %), информира Стоянка Черкезова.

63% от жените в проучването демонстрират високи равнища на щастие и удовлетвореност (61%). Майките с по-малки деца се чувстват по-удовлетворени и щастливи през първите три години, съобщи Черкезова. 93% изпитват възхищение, докато наблюдават как детето им се развива. Три от пет майки чувстват удовлетворение от семейната пълнота. 7 от 10 майките са имали усещане за значимост при вземането на решения за детето, а 54% декларират, че имат хармонични отношения с партньора си.

Останалите казват, че при тях няма хармония което означава, че първите години от отглеждането на детето е един много труден период, в който претоварването оказва влияние върху връзката с партньора, коментира Черкезова. Тя подчерта, че подкрепата може да намали предизвикателствата, пред които е изправено семейството.

Между 78 и 95% от майките свидетелстват за силна близост и емоционална връзка между тях децата им, сочи проучването. Докато натрупаният опит при отглеждането на дете може да намали усещането за тежест и трудност при майките, то увеличаването на отговорностите и жонглирането между повече деца в различен етап на развитие и между множеството задачи могат да доведат до изтощение и да превърнат този период в изключително труден, коментира Черкезова.

По думите ѝ етапът на кърмене е изключително голямо предизвикателство и най-тежък сред всички етапи на развитие на детето след първите три години. 52,5 % от майките казват, че това е бил доста или изключително труден период за тях. Нито един друг етап от отглеждането на детето не може да се сравни като трудност с този, отговарят запитаните в проучването.

В първите три години от майчинството 42% от майките се чувстват уверени, 53,7% се смятат за добра майка, а 45% се чувстват виновни за действията си като майка. 40% от майките по принцип изпитват вина и се упрекват за поведението си като е важно да се направи разграничение между вина и срам, коментира Черкезова. Тя каза, че се наблюдава много повече натиск на средата и осъждане, както и изискване към майките да спазват добрия тон, което е характерно за колестивистичните общества, каквото е българското.

Около 50% от запитаните декларират, че не получават помощ от партньор за ежедневните задачи. На 44% им липсва емоционална подкрепа, а 48% от запитаните жени са неразбрани и сами. При 36% има продължителна липса на мотивацията, а 14% чувстват, че никой няма нужда от тях.

Съмнения за депресия са имали около една четвърт от майките в първата година след раждането. Черкезова обърна внимание, че често това състояние всъщност не е депресия, а т.нар. майчина тъга, която засяга 85% от жените в първите две-три седмици от раждането. Депресията обикновено продължава по-продължително време, отбеляза Черкезова.

По думите ѝ според проучването съмненията за депресия през втората година отминават. 35,6% са изпитвали продължителна липса на мотивация за каквото и да е, а 29,1% от запитаните майки са имали чувство на откъсване и потъване. 15,5% не спят с денонощия, 13,6% имат чувството, че никой няма нужда от тях, а 6,5% от запитаните са имали натрапчиво мисли за самоубийство, информира Черкезова за данните от проучването.

44% от запитаните са променили плановете си за още деца. Макар майчинството да е един от най-щастливите периоди в живота им 43% от жените не желаят да имат повече деца, съобщи Черкезова. Тя коментира, че това е много важно заключение за България при наблюдаваната демографска ситуация в страната. Проучването ни кара да си дадем сметка, че майчиното психично здраве е важно не само за майките, за благоденствието на техните семейства и деца, а може да е един от ключовете за разрешаване на важни обществени предизвикателства пред страната, заяви Стоянка Черкезова.

Почти 60% имат съобщават за затруднения с балансирането между майчинство, работа и и лични цели. 47% изпитват вина, че са се върнали на работа преждевременно. За 48,6% от жените смятат, че за върналите се на работа пътят към майчинството е по-труден в сравнение с неработещите. Емоционалното изтощение е доминиращата емоция, която присъства при почти всички работещи майки, коментира Стоянка Черкезова.

По думите й жонглирането между професионалните ангажименти и семейството, а понякога и ученето може да бъде много изтощителна задача дори, когато този избор е съзнателно направен и предпочитан вариант от майките.