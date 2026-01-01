САЩ и Израел днес продължиха да нанасят въздушни удари по Иран, като по думите на Пентагона и на ирански представители това са били най-интензивните бомбардировки от началото на конфликта, пише Ройтерс в обобщаващ материал за 11-ия ден от началото на конфликта.

Въпреки ескалацията на военните действия международните пазари залагат на очакването, че американският президент Доналд Тръмп скоро ще прекрати войната.

Техеран към ЕС: Мълчанието за войната срещу Иран ще струва скъпо

Размяната на удари продължава

В началото на деня министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви пред журналисти в Пентагона, че днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари по Иран. "Ще изпратим най-голям брой изтребители и бомбардировачи, ще нанесем най-много удари, а разузнаването ни е по-съвършено от всякога", добави Хегсет. "В крайна сметка всичко това е в интерес на Америка", подчерта той.

Жители на Техеран казаха за журналист от Ройтерс, че през последната нощ иранската столица действително е била подложена на най-тежките удари от началото на войната.

"Беше ад. Навсякъде падаха бомби, във всички райони на Техеран. Децата ми ги е страх да заспят. Няма къде да отидем", разказа местен жител.

Според някои наблюдатели израелската армия се опитва да нанесе колкото се може повече щети по Иран, понеже Тръмп може да сложи край на войната по всяко време.

Що се отнася до иранската стратегия, експерти са на мнение, че Ислямската република иска да проточи войната и да направи цената прекалено висока за САЩ и света.

Иранските въоръжени сили тази сутрин съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу рафинерии и складове за гориво в град Хайфа, в Централен Израел, в отговор на "атаките срещу петролни бази в Иран", предаде иранската новинарска агенция Тасним.

Пресслужбата на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заяви, цитирана от Ройтерс, че е бил регистриран ново изстрелване на ракети от Иран, насочени срещу централната част на Израел.

Кореспондент на ТАСС предаде, че жителите на най-гъстонаселената част на Израел са получили предупреждение по мобилните си телефони за възможността от обявяване на въздушна тревога. Сигнал за тревога е прозвучал в Тел Авив и околностите му. Съобщено бе и за експлозии.

Петролните пазари се успокоиха след пресконференция на Тръмп

Тръмп настоя да участва в избора на ново иранско ръководство след убийството на аятолах Али Хаменей, но Техеран не се подчини и начело на Ислямската република застана един от синовете на върховния лидер - Моджтаба Хаменей.

След като бе оповестена новината за избора на ултраконсервативния духовен водач на Ислямската република, в понеделник цените на петрола за малко се повишиха до почти 120 долара на барел. Но днес към 13:20 ч. по Гринуич цената на суровия петрол тип "Брент" се стабилизира и падна на около 92 долара, което показва, че пазарите очакват конфликтът скоро да приключи.

Американският президент даде пресконференция, като някои от изказванията му си противоречаха, отбелязва Ройтерс. Тръмп заяви, че САЩ вече са нанесли сериозни щети и намекна, че конфликтът ще продължи по-кратко от първоначално обявените от него четири седмици. Изглежда, че това успокои пазарите, посочва Ройтерс.

Тръмп не обясни как точно ще изглежда победата на САЩ в конфликта. По време на своята пресконференция той не заяви претенцията си, че трябва да участва в избора на ръководство на Ислямската република. Американският лидер обаче подчерта, че страната му разполага с достатъчна военна мощ, за да поддържа свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Ако Иран продължи да блокира транзита на петрол през пролива, "ние ще ги ударим толкова силно, че нито те, нито някой друг, който им помага, няма да може да се възстанови", заплаши Тръмп.

Иран заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен

Говорител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че Техеран няма да допусне "и един литър" петрол от Близкия изток да стигне до САЩ или до техните съюзници, докато продължават атаките срещу Ислямската република. "Ние ще решим кога ще приключи войната", добави говорителят на КГИР.

"Ние със сигурност не се стремим към спиране на огъня; смятаме, че агресорът трябва да бъде ударен в лицето, за да си научи урока и повече да не напада Иран", написа в социалната мрежа "Екс" председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф. "Нека врагът знае, че каквото и да прави, със сигурност ще има пропорционален и незабавен отговор", каза още влиятелният политик, цитиран от Франс прес. "Днес се бием око за око, зъб за зъб, безкомпромисно и без изключения. Ако атакуват инфраструктурата, ще се прицелим в тях", допълни той.

По-късно през деня Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут соушъл": "Ако Иран отново направи нещо, с което спира преноса на петрол в Ормузкия проток, те ще бъдат ударени от Съединените щати ДВАЙСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО откогато и да било".

"Жертвоготовният народ на Иран не се страхува от празните Ви заплахи. И по-големи хора от Вас не са успявали да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминиран", заяви секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани в отговор на заплахата на Тръмп.

Обща равносметка за жертвите

Постоянният представител на Иран в ООН заяви, че от началото на въздушните удари на САЩ и Израел на 28 февруари са били убити най-малко 1332 ирански цивилни и хиляди са били ранени.

Десетки са убити и при израелските атаки срещу Ливан, целящи да унищожат подкрепяната от Иран групировка "Хизбула", предприела удари по Израел в знак на солидарност с Иран.

По израелски данни при иранските удари срещу Израел досега са били убити 13 души.

Засега не се очертават перспективи за преговори

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред американската обществена телевизия Пи Би Ес, че е малко вероятно страната му да възобнови преговорите със САЩ. "Имаме много горчив опит от преговорите с американците", каза той.

Председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн заяви в отговор на журналистически въпрос, че американската военна операция не е по-трудна от очакваното. По думите му през първите 10 дни на кампанията срещу Иран САЩ са потопили или унищожили повече от 50 ирански военни кораба.

"Мисля, че те се борят и уважавам това, но не смятам, че са по-страшни, отколкото очаквахме", каза Кейн на брифинг в Пентагона.

Междувременно иранската мисия в ООН обвини днес Израел в убийството на четирима ирански дипломати в Ливан при удар, нанесен в неделя по хотел в ливанската столица Бейрут, предаде Франс прес.

Израелската армия пое отговорност за тази нощна атака, насочена срещу хотел "Рамада" в туристическия квартал на Бейрут, на брега на морето.

"Преднамереното убийство на четирима ирански дипломати, изпълнявали функцията на официални представители на суверенна страна член на територията на друга суверенна държава, представлява тежък терористичен акт и сериозно нарушение на международното право", заяви иранската мисия в писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

В писмото се посочват имената и постовете на четиримата дипломати, сред които са вторият и третият секретар на иранското посолство в Ливан.

Израелската армия, от своя страна, твърди, че е убила четирима членове на Гвардейците на Ислямската революция, както и пети човек - член на проиранската ливанска групировка "Хизбула". Израелските военни назовават същите четирима иранци.

Миналата седмица Иран заплаши да атакува израелските посолства "по цял свят" в случай на нападение срещу иранската дипломатическа мисия в Бейрут.

Израелската армия е дала 24 часа на иранските дипломати в Ливан да напуснат страната, предупреждавайки, че в противен случай те ще станат (нейна) мишена", отбелязва АФП.