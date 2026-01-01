Двамата заместници на областния управител на Благоевград Николай Куколев встъпиха в длъжност, съобщиха от областната управа. Със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров за заместник областни управители на Благоевград бяха назначени Радослав Динев и Дарин Кацарски.

Радослав Динев е роден през 1969 г. в град Сандански, магистър е по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“, посочват от областната управа. Бил е два мандата общински съветник в Сандански. Над 15 години е работил на ръководни позиции в сферата на туризма, търговията, банковото дело и държавната администрация. Владее английски и руски език.

Дарин Кацарски е роден през 1991 г. в гр. Разлог, семеен е, с едно дете. Завършил е специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Владее отлично английски език и начално ниво на испански. Поддържа активна обществена ангажираност като член на Ротари клуб „Банско – Разлог“. Професионалният му път започва през 2014 г. като стажант в Министерството на външните работи, дирекция „Права на човека“, и адвокатски сътрудник в адвокатско дружество. В следващите години работи като юрисконсулт в кантори на частни съдебни изпълнители, където развива задълбочени умения в изпълнителното производство, правния анализ и работата с граждани и институции. От 2022 г. заема длъжността помощник частен съдебен изпълнител.

Вчера от Областната администрация съобщиха, че заместник областният управител Христо Ангелов е освободен от длъжност. По-късно информираха, че на длъжността са назначени Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев.