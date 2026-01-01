Вътрешната комуникационна система на парламента на Албания е била обект на кибератака, извършена от иранската хакерска група „Homeland Justice“, съобщиха източници от парламента пред „Албениън поуст“.

Хакерите публикуваха в Telegram изображения на имейли от кореспонденцията на парламентарната администрация и заявиха, че са имали достъп до системата в продължение на месеци.

В съобщение, придружено от заплашителни коментари, групата твърди, че разполага с „всички разговори и кореспонденция на корумпирани членове на парламента през последните месеци“.

Официалният сайт на парламента не изглежда да е засегнат от атаката.

Албанските власти вече са активирали екипа за реагиране при киберинциденти CERT, който работи към Националния орган за киберсигурност и координира реакцията при подобни заплахи. Премиерът Еди Рама коментира, че част от разпространяваната информация около случая представлява спекулации и дезинформация.

Групата „Homeland Justice“ е поемала отговорност и за други кибератаки срещу институции и компании в Албания през последните години.