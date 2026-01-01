Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски и заместник-министърът д-р Петър Грибнев проведоха среща с млади лекари от Инициативния комитет „Бъдеще в България“. Основна тема на разговора бяха проблемите пред специализантите и възможностите за подобряване на условията за придобиване на специалност в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

По време на срещата младите лекари поставиха редица въпроси, свързани с достъпа до специализация, прозрачността на конкурсите и условията на работа.

В хода на разговора беше обсъдена необходимостта от промени в Наредба №1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Акцент в дискусията беше поставен върху чл. 17 от наредбата, който урежда обявяването и заемането на свободните длъжности за специализанти.

Представителите на инициативния комитет посочиха като сериозен проблем липсата на централизирана информация за свободните места за специализация. В момента базите за обучение уведомяват регионалните здравни инспекции за обявените позиции, които се публикуват на интернет страниците на съответните РЗИ. Това налага кандидатите да търсят информация поотделно в сайтовете на всички инспекции в страната.

В тази връзка ще бъдат проучени възможностите за създаване на единна, общодостъпна платформа, в която в реално време да се публикуват свободните места за специализация в цялата страна.

По време на разговора беше поставен и въпросът за прозрачността на конкурсите за специализация. Специализантите сигнализираха, че в редица случаи конкурсите се обявяват без ясно посочени срокове, критерии за оценяване и вид на конкурсния изпит. Екипът на Министерството на здравеопазването подчерта, че процедурите следва да се провеждат по ясни и еднакви правила, с прозрачни условия и срокове.

Сред останалите обсъдени теми бяха заплащането на специализантите, проектът „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“, условията за специализация по тесните детски специалности, както и възможностите за дигитализиране на част от административните процеси, свързани със специализацията.

„Младите лекари трябва да знаят къде има свободни места за специализация и при какви условия могат да кандидатстват. Това е въпрос на прозрачност и справедливост“, заяви министър Околийски. Той подчерта, че Министерството на здравеопазването ще продължи диалога с младите лекари и ще създаде работна група за подготовката на предложения за промени в Наредба №1, в която ще бъдат включени и представители на ИК „Бъдеще в България“.