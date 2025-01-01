Депутатите отхвърлиха на второ четене предложенията за промени в Закона за лечебните заведения, отнасящи се за възнагражденията на лекарите без специалност, на фармацевтите без специалност и на професионалистите по здравни грижи.

БГНЕС

Отхвърлени бяха предложенията на „Възраждане“ и на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) възнагражденията на младите лекари да бъдат 150% от средната работна заплата. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, които гласуваха „против“ и „въздържал се“. Исканията на младите лекари за увеличение на заплатите подкрепиха от ПП-ДБ, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

Депутатите обсъждат извънредно заплатите на младите лекари (НА ЖИВО)

Текстът, предложен от „Възраждане“, беше отхвърлен със 79 гласа „за“, 103 „против“ и 17 „въздържал се“. Вариантът на ПП-ДБ не беше приет със 78 гласа „за“, 105 „против“ и 15 „въздържал се“, като един депутат от ГЕРБ-СДС го подкрепи.

Въпросът за заплатите на младите лекари ще бъде решен с бюджетните закони, каза проф. Костадин Ангелов от парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ- СДС. Чрез бюджетните закони ще бъдат въведени нивата на възнаграждения по категории персонал, като ще има няколко категории персонал – лекар без специалност, медицинска сестра, магистър-фармацевт и т.н. Всички останали категории, които са производни от категориите, които казах, ще бъдат предмет на колективно трудово договаряне в съответните лечебни заведения. Имаме ясно взето политическо решение, че няма да има заплата на начинаещ лекар без специалност в системата на болничната медицинска помощ, която да бъде по-ниска от визираните стойности на средната брутна работна заплата, умножени със съответния процент, каза още Ангелов. По думите му медици, които не работят в системата на НЗОК и не се финансират от нея, а във второстепенни разпоредители, ще бъдат финансирани през бюджета на Министерството на здравеопазването.