Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов смята, че най-разумното е да се проведе конгрес на БСП, предаде репортер на БГНЕС.

Гуцанов изрази тази позиция преди провеждането на Националния съвет на партията на „Позитано 20“. „Събирайки конгреса, това е колективната мисъл на партията. Тя е на повече от 130 години. Винаги в тежки моменти знаем как да подходим и винаги сме подхождали мъдро, а това става със събиране на висшия форум на партията“, посочи той.

Гуцанов смята, че конгресът трябва да реши дали трябва да бъде избран нов лидер на партията. „Нека не слагаме каруцата пред коня, но че трябва да има сериозен анализ и да покажем, че сме чули какво говореха хората на протестите. Да видим каква е тежка и сложна международната обстановка, да видим как и накъде върви БСП. Ние винаги сме били в крак с времето през всичките тези години, затова сме имали и такова ясно участие в управлението на страната“, подчерта той.

На въпрос дали ще се кандидатира за лидер на БСП, Гуцанов отново помоли да не се слага каруцата пред коня и първо да се види какво ще реши пленума. Той заяви, че е привърженик на колективните мерки и решения. Гуцанов припомни, че е бил кандидат за председател с друга алтернатива, различна от тази, което се случи. „Но това не значи, че след като конгресът е взел едно решение, то не трябва да се спазва. Това е силата на БСП“, добави той.

Гуцанов отклони въпроса за оценката на партията под ръководството на Зафиров за изминалата една година: „Нещата трябва да се обсъдят от органите на партията и затова конгресът е правилното решение“.