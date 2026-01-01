Специализиран екип от батальон за защита на силите от състава на Втора механизирана бригада – Стара Загора разузна, транспортира и унищожи силно корозирал 122 мм снаряд. Това съобщиха от военното министерство.

Боеприпасът е открит до водоем в Казанлък. Екипът действа под ръководството на старши лейтенант Христо Костов. Снарядът е бил унищожен на Учебен център „Люляк“ при спазване на всички мерки за безопасност.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.