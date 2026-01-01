Управител на търговско дружество бе признат за виновен по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление против интелектуалната собственост, съобщиха от пресслужбата на Районния съд във Варна.

На подсъдимия бе наложено наказание от шест месеца „лишаване от свобода“, като съдът отложи изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от три години.

На 4 септември 2024 г., при извършена проверка в магазин от търговски център в курортен комплекс „Златни пясъци“, стопанисван от дружеството на подсъдимия, е установено, че се продават различни стоки - портмонета, чанти, колани, очила и други артикули, носещи знаци на общо 29 световно известни търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права.

Мъж получи 4 месеца условно за търговия с фалшиви парфюми в Дупница

Според назначената експертиза знаците, поставени върху намерените в магазина стоки, са сходни със защитените регистрирани търговски марки, което е предпоставка за объркване на потребителите, свързване на знака с оригиналните марки и несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марките, уточняват от пресслужбата на съда.

Общата стойност на инкриминираните стоки тогава стоки е почти 318 000 лева. Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.

Преди два дни от полицията във Варна съобщиха за конфискувани стоки с фалшиви марки за близо 100 000 евро от търговски обект в центъра на Варна.