Мащабна специализирана полицейска операция бе реализирана през изминалото денонощие. Тя се проведе по разпореждане на директора на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Сълко Литов. Полицейските действия бяха насочени към активно противодействие на битовата престъпност, притежанието на наркотични вещества, засилен контрол над участниците в движението по пътищата.



В акцията взеха участие близо 170 полицейски служители от структури на областната дирекция, районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември. Извършени са проверки на 1730 моторни превозни средства и на 1993 лица. За установени нарушения са съставени общо 51 акта и 434 фиша.



Разкрити са 19 престъпления, за срок до 24 часа са задържани 12 лица. Всички образувани досъдебни производства са под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. В проверките са взели участие и представители на други държавни органи – Регионална дирекция по горите, РИОСВ, държавни горски стопанства.

Установени са 6 случая на притежание на наркотични вещества, като при повечето са иззети различни разфасовки синтетичен канабиноид. В Септември е задържано лице с неголямо количество фентанил. В Пазарджик и Батак са иззети общо 286 артикула носещи логото на известни търговски марки. С тях е извършвана търговска дейност без съгласието на притежателя на изключителните права на въпросните марки.



Установени са два случая на незаконно присъединяване към водопреносната мрежа, а в други два е констатирано съхранение на незаконно добита дървесина за огрев. Един водач е задържан за шофиране под въздействието на наркотици а друг под въздействието на алкохол с концентрация над 1.2 промила.