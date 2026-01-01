Разбиха схема за държане и разпространение на наркотици при специализирана операция, реализирана в края на миналата седмица в Русе, съобщиха от полицията.

Задържани четирима мъже, включително и непълнолетен и са иззети значителни количества наркотици, комуникационни средства, както и пособия за разфасоване, съхранение и разпространение на дрога.

ОД на МВР-Русе

Акцията е стартирала в нощта на 29 януари след интензивни оперативноиздирвателни. В тъмната част на деня, в централен район на областния град, служителите на МВР засичат автомобил, в който пътували трима - на 17, 24 и 27 години.

Колата спряла и от нея слязъл непълнолетният, който носел със себе си черен полиетиленов плик с марихуана, но когато забелязал полицейските служители се опитал да избегне проверката като побягнал. След кратко преследване е задържан. Другите двама мъже са задържани на място.

В близост в района е установен друг мъж с автомобил, чиято задача в случая е била да следи за присъствие на полиция, а впоследствие е задържан и 29-годишен, съпричастен към престъпната дейност.

ОД на МВР-Русе

Задържани и привлечени към наказателна отговорност са четирима от установените. Първоначално са задържани за 24 часа, а след това за 72 часа и до 48 часа за непълнолетния. Внесени са и искания в съда за определяне на мерки спрямо тях.

ОД на МВР-Русе

При претърсване в имоти и автомобили са иззети значително количество наркотици - над 1,300 кг - над 1 130 гр. марихуана и над 250 грама метамфетамин, електронни устройства за комуникация, пособия за разфасоване и съхранение и други.

ОД на МВР-Русе

По отношение на всеки от четиримата е повдигнато обвинение, за това че в съучастие помежду си са държали с цел разпространение наркотични вещества и са разпространили част от тях. За две от лицата - 27 и 24 г., престъплението е квалифицирано като извършено при условията на „опасен рецидив“.

Работата по разследването продължава под прякото наблюдение на прокуратурата.