Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е водач на листата в 25 МИР в София. Това става ясно от публикация в профила на партията в Instagram.

Втори след лидера е районният координатор на ГЕРБ-Люлин и бивш областен управител на София Стефан Арсов.

В 24 МИР водач на листата е Делян Добрев, а втори след него - дългогодишният кмет на София Йорданка Фандъкова.

В 23 МИР водач е зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, а веднага след него - председателят на Народното събрание Рая Назарян.

В листата на ГЕРБ-СДС в 23 МИР са и Тома Биков, Александър Иванов, Николай Алгафари и Мартин Милев.

В 24 МИР влизат Христо Гаджев и Даниел Александров, а 25 МИР - Лъчезар Иванов, председателят на парламентарната правна комисия Анна Александрова и зам.-председателят на Младежи ГЕРБ в София Йоана Рашкова.

Представители на ГЕРБ-София ще регистрират листите на партията за 23, 24 и 25 МИР във вторник, съобщиха от пресцентъра на партията.

В 10 часа областният координатор на ГЕРБ в София Даниела Райчева и кандидати за народни представители ще регистрират листата на ГЕРБ в 25 РИК - район “Красна поляна”, в 12 часа - в 24 РИК - район “Оборищею" и в 14 часа - в 23 РИК - район "Триадица".