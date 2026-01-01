Най-малко осем души загинаха при силното земетресение във Филипините днес, предаде Ройтерс, като се позова на Гражданска защита.

Срутили са се и няколко сгради на различни места в архипелага, уточни полицията.

"Няколко сгради са рухнали. Няколко къщи също са се срутили", каза Роберт Дагон - полицай от Генерал Сантос - главния град на остров Минданао.

БТА

Предупреждения за цунами са издадени, след като трус с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините, съобщи германският Изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс. Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни GFZ.

Геофизичните агенции във Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждения за цунами.

БТА

GFZ по-рано оцени силата на земетресението на 8,2. Системата за предупреждение за цунами на САЩ издаде предупреждение за заплаха от високи вълни.

Филипинската агенция “Фиволкс” (Phivolcs) оцени силата на земетресението на 7 по Рихтер и предупреди за възможни щети и цунами с вълни около един метър, които могат да продължат няколко часа.

Според индонезийската служба трусът е бил с магнитуд 7,7.

Началникът на полицията в град Алабел в Сарангани Бенджи Анчета каза, че сградата на полицията е получила няколко пукнатини от земетресението, което е станало веднага след церемонията за издигане на флага.

Анчета добави, че няма информацията за пострадали в провинцията, но няколко човека са припаднали след мощния трус.

БТА

“Това беше най-силното земетресение, което сме усещали”, каза полицейският началник в телефонен разговор с Ройтерс. Очевидци в северния индонезийски град Мандао казаха, че и там трусът е усетен много силно.

Индонезия нареди евакуация в северните райони на архипелага заради опасност от цунами след земетресението в южната част на Филипините, предаде Франс прес.

Засегнатите райони са Мандао - главния град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, където на жителите е “наредено да се евакуират организирано на по-високи места“, се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.

Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони в множество японски райони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, съобщи Японската радиотелевизионна корпорация.

По-рано националната метеорологична служба на Япония предупреди за заплаха на островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.

БГНЕС

Междувременно президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао.

“Нареждам преустановяването на занятията във всички учебни заведения в пострадалите райони на Минданао до второ нареждане. Безопасността на нашите деца е преди всичко. Министерството на образованието ще координира действията си с местните органи на властта”, написа той в социалните мрежи.

Филипините и Индонезия са части от тектоничния “Тихоокеански огнен пръстен” - сеизмично активен пояс, простиращ се от Южна Америка до руския Далечен изток.

БГНЕС