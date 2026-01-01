Гранични полицаи унищожиха над 3 тона канабис в планините Пирин и Огражден, съобщиха от МВР.

МВР

На 14 август е проведена спецакция. В местност, намираща се в землището на село Сугарево, община Сандански, е установена нива с площ около 1600 кв. м.

Открити са 1 546 корена зелена тревиста маса, реагираща на канабис. Общото тегло на наркокултурата е 3215 кг, с височина на растенията от 120 см до 230 см.

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Те са унищожени чрез изгаряне в присъствието на комисия. Хеликоптер на „Гранична полиция“ откри още едно място с канабис - в планината Огражден, в землището на село Баскалци, община Петрич. Там граничните полицаи унищожиха 28 кг канабисови растения.

БТА

При друг случай - на 17 август е извършена проверка на частен имот в село Страшимирово, Варненско. В помещения на къщата са установени растения от рода на конопа в различен стадий на развитие.

МВР

Обитателят на имота е задържан. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.