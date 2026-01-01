Тази събота Изабел Овчарова-Изи посреща в кухнята на „Спомени с вкус“ Мирела Илиева - позната на зрителите от „Игри на волята“ и сериала „Майките“. Тя умело съчетава актьорските проекти с музиката, социалните мрежи и следването си в НАТФИЗ. Въпреки динамичния начин на живот, тя пази един кулинарен спомен, който неизменно я връща у дома – бабините кошнички и меденките във формата на мече.

Досега Мирела не ги е готвила сама, но заедно с Изи ще се осмели да опита. Двете ще се сблъскат с първото предизвикателство още в тефтера с рецептата – автентичният почерк на бабата на Мирела се разчита трудно, а когато въпросите станат повече от отговорите, на помощ по телефона ще се притече лелята на инфлуенсърката.

NOVA

Докато в кухнята кипи усилена работа по сладките изкушения, разговорът неусетно ще се насочи назад във времето – към детските танцови спектакли, забавни случки, заради които бабата на малката Мирела е стояла будна до 03:00 ч. през нощта, както и към една чаровна история за нейния партньор – Юлиан Костов, свързана с първото им съвместно кулинарно изпитание.

В кухнята на „Спомени с вкус“ хаосът е част от рецептата, а смехът е най-сигурната подправка. Ще излязат ли кошничките точно такива, каквито ги помни Мирела? И ще се получат ли меденките във формата на мече?

Гледайте „Спомени с вкус“ всяка събота от 17:00 ч. по NOVA. Всеки епизод може да гледате и в NOVA PLAY , както и ексклузивно съдържание зад кадър.

Повече информация за „Спомени с вкус“ може да откриете във Facebook , Instagram и TikTok .



