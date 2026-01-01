Абсурдът, наречен "Елените", една година след разрушителното наводнение, отнело живота на 4-ма души, продължава да впечатлява с неадекватните действия на държавата, община Несебър, както и на частни собственици на комплекса. Всъщност абсурдни са не само действията след бедствието, абсурд е самото застрояване на курорт върху корито на река, предава БНР.

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Една година по-късно "Елените" са мъртъв, призрачен курорт, а собствениците на имоти там се молят да няма нов порой, защото нито деретата, нито коритото на реката, нито затлачения с наноси колектор, отвеждащ водата, са почистени.

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На 3-и октомври миналата година в курорта "Елените" дъжд с количества над 200 литра на квадратен метър образува мощна приливна вълна, която заля хотели, вили, отнесе в морето десетки автомобили, довлече камъни, наноси, дървета и дънери.

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Какво казват учените за бедствието и причините за него? Проф. Стелиян Димитров от Института за геопространствени изследвания и технологии и негови колеги заснеха с дрон разрушенията и пътя на водата два дни след опустошителната стихия. Екипът е направил и пълна симулация на това как се е случило наводнението:

"Основната причина е изключително интензивното изваляване. Но всъщност ако нямаше това застрояване в долната част на водосбора, това нямаше да е бедствие, а щеше да е просто анормално интензивно изваляване - водата щеше да мине, да повлече отломки и доста дървен материал, но нямаше да причини разрушения, ако там нямаше сгради. За да се стигне до бедствието, има 2 други причини. Първата е, че в горната част на застроената територия има сметище - нерегламентирано депо за строителни отпадъци, което е с размер на приблизително 6-7-етажна сграда. То е стеснило доста сериозно речното русло и е заело приблизително 2/3 от него. При това стесняване се е увеличила разрушителната сила на водата, увеличила се е скоростта и в крайна сметка се е стигнало до това бедствие. Втората причина е това странно хидротехническо съоръжение, което е трябвало да отведе водата под застроената част на дъното на речната долина - това е някакъв абсурд. Там има и още една причина - има една сграда, парк-комплекс, който също е разположен почти напречно на речното легло и практически също прави допълнително стесняване на пътя, по който е можело да мине водата. Всъщност отокът е концентриран в два много тесни канала, които ускорени, се стоварват върху сградите, които се намират в по-долната част и съответно причиняват доста сериозни разрушения и щети".

Година по-късно инфраструктурата не е възстановена. На входа на курорта е поставено метално преграждение с табела "Частна собственост". Всъщност това е и причината държавата и общината да не предприемат действия за възстановяването на канализацията, водоснабдяването, електроснабдяването, почистването на речното корито и укрепването на разрушения мост пред хотел "Негреско", под който се намира колекторът, през който трябва да премине водата от реката. Единствено собствениците на имоти сами се опитват да възстановят щетите. Признаци на нездрав интерес проявяват и приватизаторите на курорта - скандално известното семейство Арабаджиеви, които дори от мъката на хората се опитват да изкарат пари. Сега настояват притежателите на апартаменти и вили да оставят депозит от 300 евро, за да им бъде възстановен токът.

Адвокат Иво Баев е потърсен, за да представлява интересите на полски семейства, закупили имоти на "Елените".

"Мъртъв град. Атракция. Само че тази атракция на чий гръб е - на гърба на всички тези собственици - къде са им апартаментите? Ако държавата е допуснала да се строи върху река - кой трябва да отговаря не знам".

Според него абсурдът е, че за една година нищо не е направено.

Над 60 души са разпитани по делото, образувано от Окръжната прокуратура в Бургас след наводненията. 70 тома са събраните данни до момента. 10 експертизи са направени, но се чакат резултатите от най-важната 5-орна хидроложка и строително-техническа експертиза. Тя трябва да е готова до края на годината. След нея ще се прецени дали ще бъдат повдигнати обвинения за извършени престъпления.

По думите на говорителя на Окръжната прокуратура Христо Колев са установени всички свидетели, като голяма част от тях са разпитани. Проблемът с разпита на свидетели е, че част от тях не са български граждани, не живеят постоянно тук и следва да бъдат разпитани с международна правна помощ или да се изчака тяхното завръщане, обясни той. Колев заяви, че към момента няма привлечени обвиняеми лица.

"Разпитани са лицата, които имат отношение към случая".

Застрояването на коритото на река Козлука е започнало с акт, разрешаващ строителството на хотел "Негреско", в основата на който да бъде изграден колектор. Този акт е издаден през месец октомври 2007-а година от главния архитект на Община Несебър Валентин Димов. Сега от Дирекцията за строителен контрол искат прокуратурата да обяви този акт за нищожен. Директорът на строителния контрол в Бургас инж. Кети Вълкова коментира:

"Нямаме данни за предприети действия от прокуратурата към момента. Относно това дали "Негреско" е законен или не - към момента РДНСК по ЗУТ няма никакви основания за предприемане на законосъобразни действия по премахване, защото хотелът е с действащи разрешения за строеж, действащи удостоверения за въвеждане в експлоатация - просто няма какво да се направи по случая. Преди наводнението нямаме сигнали в ДНСК, няма входирани жалби. Тези обекти са 4 категория, които са в правомощията на общината".

Проф. Стелиян Димитров обобщи: "Това е пример за това как някакви много алчни, но също и доста неграмотни хора са произвели това бедствие, защото то е произведено от човешката глупост и алчност в комбинация".