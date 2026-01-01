Необичаен инцидент се е разиграл на борда на пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Лондон за Истанбул, съобщават турските медии. Пътник, за когото се съобщава, че е бил под въздействието на алкохол, е ухапал стюардеса и друга пътничка по време на полета, пише вестник „Карар“.

Според изданието инцидентът е възникнал по време на полет на авиокомпания „Аджет“ (AJet) от летище „Станстед“ в Лондон към летище „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул. Агресивният пътник започнал да смущава седящата до него жена. След като тя сигнализирала на кабинния екипаж, стюардеса се намесила и му отправила предупреждение. В отговор мъжът е реагирал гневно, като нападнал и ухапал както стюардесата, така и пътничката, уточнява вестникът.

Командирът на самолета незабавно се е свързал с контролната кула на летище „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул и е поискал полиция да посрещне самолета при кацането. Нарушителят е бил задържан от турските органи на реда веднага след безопасното приземяване на летището.

От авиокомпанията са съобщили, че пострадалите са подали официална жалба срещу извършителя и му е била наложена пълна забрана за бъдещи полети с превозвача.

„Нападнатият пътник и нашата колежка от кабинния екипаж са подали жалба срещу нападателя. Нападателят е бил включен в черния списък и му е забранено да пътува с нашите полети съгласно политиката на компанията ни за безопасност на полетите“, цитира официалното съобщение на авиокомпанията вестникът.