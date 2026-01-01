39-годишен британец беше арестуван на 12 май за агресивно поведение спрямо съпругата си по време на полет от Великобритания до Крит, съобщи „Катимерини“.

Мъжът е бил задържан от гръцката полиция веднага след кацането на самолета на международното летище „Никос Казандзакис“ в Ираклион. Органите на реда са били предупредени от екипажа чрез ръководството на въздушното движение за инцидент на борда.

Според публикация в местна медия мъжът, който е употребил алкохол, е станал агресивен към 37-годишната си съпруга, пътувала с него и непълнолетното им дете. Засега не е ясно дали е упражнил физическо насилие.

Екипажът на самолета се е опитал да овладее ситуацията до приземяването на полета.