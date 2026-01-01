Стотици граждани от цялата страна се изкачиха тази сутрин на връх Околчица във Врачанския Балкан, за да отдадат почит на Христо Ботев, неговата чета и всички загинали за свободата и независимостта на България. Въпреки проливния дъжд и лошото време поклонението събра хиляди родолюбци в подножието на паметника.

Тази година националният туристически поход „Козлодуй – Околчица“ завърши успешно за 78-и пореден път. В похода се включиха над 1800 души от 43 населени места в страната. Походът започна на 27 май в Козлодуй и приключи днес на връх Околчица.

„Финалът е положителен, всички са живи и здрави“, каза ръководителят на похода Евгени Филипов. По думите му всички групи вече са отпътували, като част от участниците са използвали автобусен, а други железопътен транспорт.

Комендантът на походната колона Мария Йолова разказа, че последните часове преди финала са били тежки заради бурята и проливния дъжд.

„Тази сутрин много валя, децата бяха мокри, но въпреки това нямаше нито една група, която да каже, че няма да повтори. Напротив – всички бяха благодарни и ентусиазирани и казаха догодина да ги очакваме отново“, заяви Йолова.

Поклонението на Околчица започна с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на поета-революционер, представена от Национално сдружение „Единение“. След това Евгени Филипов докладва на кмета на Враца Калин Каменов за успешното приключване на похода и му подари китка здравец от името на походниците.

В словото си кметът на Враца разказа за емоционалното посрещане на походниците ден по-рано в подножието на Балкана от 450 деца от врачанските детски градини.

„450 малки воеводи, опълченци и патриоти. Те вдъхнаха кураж на походниците, а част от тях се разплакаха от щастие и вълнение, защото бяха подкрепени от бъдещето“, каза Калин Каменов.

Той допълни, че вярва именно тези деца да бъдат бъдещите наследници на Ботевия дух и българската памет.

Председателят на Общинския съвет във Враца д-р Владимир Христов също се обърна към присъстващите, като определи Христо Ботев не само като национален герой, но и като символ на европейската революционна мисъл.

„Христо Ботев е символ на онези размирни години през XIX век, когато личности като Лайош Кошут, Джузепе Гарибалди и Елевтериос Венизелос се изправят срещу империите в името на свободата“, заяви Христов.

Церемонията започна с молебен, отслужен от врачанския митрополит Григорий и свещеници от Враца. По-късно в параклиса под паметника бе отслужен и трисагий, а десетки институции и граждани поднесоха венци и цветя в знак на признателност.

Сред официалните гости на поклонението бяха народни представители, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, посланикът на Япония в България Чикахиса Суми, областният управител на Враца Росен Михайлов, представители на армията и гости от побратимения на Враца френски град Вилньов льо Роа.

Точно в 12:00 часа сирените в цялата страна прозвучаха в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, а всички присъстващи на Околчица сведоха глава в едноминутно мълчание.