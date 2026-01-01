Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) изрази пълна подкрепа към декларацията на прокурори и следователи, призоваваща за гарантиране на свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота.

В официална позиция от Управителния съвет на организацията се подчертава, че независимостта на съдебната власт е основен гарант за правовата държава, а свободното упражняване на правото на глас от магистратите е ключово условие за легитимността на избора и доверието в бъдещия състав на ВСС.

От АПБ определят предстоящия вот като изключително важен за съдебната система и прокуратурата, тъй като резултатът от него ще определи качеството на професионалното представителство в един от най-значимите органи на съдебната власт.

Организацията категорично се обявява против всякакви форми на външен или вътрешен натиск, субординационни указания, внушения и вмешателство в личната преценка на прокурорите и следователите при избора на техни представители.

„Всеки магистрат следва да може да формира и изрази волята си свободно, без зависимости и без страх от неблагоприятни последици“, посочват от Асоциацията.

В позицията се настоява и за пълна публичност, прозрачност и отчетност на всички етапи от изборния процес, независимо от начина на гласуване. Според АПБ само при ясни правила, равнопоставеност между кандидатите и гаранции срещу манипулация на вота може да бъде изградено необходимото професионално и обществено доверие към бъдещия ВСС.

От организацията подкрепят и призива кандидатите за членове на ВСС да водят позитивна, почтена и съдържателна кампания, основана на идеи, професионализъм и визия за развитие на съдебната власт.

„Бъдещите членове на Висшия съдебен съвет следва да се отличават с почтеност, професионализъм и независимост“, се казва още в позицията.

АПБ призовава всички прокурори и следователи да участват активно в изборния процес, ръководени единствено от професионалните си убеждения и оценката си за качествата на кандидатите. Организацията насърчава магистратите при данни за натиск или нарушения на свободата на избора своевременно да сигнализират компетентните институции.

От Асоциацията заявяват още, че ще продължат да подкрепят всички усилия, насочени към укрепване на независимостта на съдебната власт, защитата на професионалното достойнство на магистратите и гарантирането на честен и прозрачен избор на представители във ВСС.