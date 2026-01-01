След бурята и обилните дъждове през последните близо 24 часа в София огромна струя вода бликна от процеп в стената на подлеза между Министерския съвет и Президентство на България, в близост до експонираните археологически разкопки.

В резултат на теча на място се образуваха големи локви, а настилката е мокра и хлъзгава, което създава предпоставки за инциденти с пешеходци, посочват от Булфото.

По думи на граждани, които редовно преминават през подлеза, подобна ситуация възниква при по-силен и продължителен дъжд.

Към момента няма информация за предприети мерки от страна на отговорните институции.

Пешеходците се призовават да бъдат внимателни при преминаване в района.

