Американският президент Доналд Тръмп номинира Майкъл Йънг за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в Сърбия, съобщи Белият дом на своя уебсайт, предават сръбските медии, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Майкъл Йънг е уважаван американски адвокат и дипломат, както и опитен експерт по международно право и дипломация, заемал висши позиции в Държавния департамент на САЩ и е ръководил няколко големи американски университета.

„Той не е кариерен дипломат, а утвърден експерт в юридическата професия“, каза пред сръбската обществена телевизия РТС Петър Ивичич от неправителствената инициатива „Пупин“ (по името на Михайло Пупин – сръбско-американски учен в областта на физиката и филантроп – бел. авт.).

В администрацията на президента Джордж Х. У. Буш номинираният за американски посланик в Белград е служил в Държавния департамент като заместник-юрисконсулт, заместник-подсекретар по икономическите и селскостопанските въпроси и посланик по търговските и екологичните въпроси.

Майкъл Йънг участва в преговорите за обединение на Германия, Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА) и преговорите, довели до създаването на Световната търговска организация.

Той е бил и председател на Комисията на САЩ за международни религиозни свободи и член на Съвета по външни отношения, което показва значителен опит в областта на външната политика и международните отношения, предава РТС.

Миналата година Тръмп номира друг кандидат за посланик в Белград – Марк Бърнович, наследник на емигранти от бивша Югославия, но впоследствие номинацията бе оттеглена.