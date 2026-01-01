Почти половината партии и коалиции са подали отчетите си за изборите от 19 април пред Сметната палата, съобщават от одитната институция. До изтичането на законовия срок на 3 юни (сряда), когато се навършват 30 работни дни от провеждането на вота, всички участници в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, се припомня в информацията.

До края на работния ден вчера (1 юни) това са направили едва 16 от 25-те участници, регистрирали се за изборите – 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет, се уточнява в съобщението.

До 3 юни е и крайният срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да се отчетат в одитната институция за предоставените услуги, посочват също от Сметната палата.

Информацията се подава на хартиен и електронен носител по образец, утвърден от СП и публикуван на интернет страницата ѝ.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицата, представляващи партията, коалицията или инициативния комитет, се налага глоба от 1 022,58 до 5 112,92 евро, подчертават от одитния орган.

До 18 юни (15 дни след крайния срок за подаване на отчетите) Сметната палата ще публикува отчетите заедно с цялата информация за дарителите.

В шестмесечен срок след представянето им ще бъде извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 511,29 евро (1000 лева).

Към 15 април общо 130 партии са подали годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2025 г., като са спазили изискванията за представянето им в предвидения от Закона за политическите партии. срок. Една партия не е спазила срока.