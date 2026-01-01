Архитект Кристиан Саралиев е освободен от длъжността председател на Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна, това съобщи председателят на Областното представителство на камарата на строителите в България Светослав Жеков.

Заповедта за смяната му е издадена вчера, 1 юни.

По думите на Жеков няма да бъдат съборени всички къщи в местността "Баба Алино". "Някои от къщите в Баба Алино ще подлежат на събаряне, други няма да бъдат. Процедурата е много дълга, по-лесно е да се строи незаконно, отколкото да се събаря построеното" и допълни, че всеки обект ще бъде разгледан по отделно. Според него голяма част от заповедите, които предстои да бъдат издадени, ще бъдат обжалвани пред съда и съответно ще отпаднат.

Какво ще е бъдещето на комплекса в местността "Баба Алино" ще стане ясно до няколко месеца, прогнозира Жеков.

Председателят на ОП на КСБ-Варна настоя да бъдат предприети действия по стратегическото планиране на града, за да бъдат предотвратени подобни случаи за в бъдеще.

Областното представителство на камарата на строителите ще поиска от общината и ключови промени. Първата е в рамките на 1 месец всеки един ПУП да получава становище.

"Другата и основна промяна, която искаме е ако в срока на подаване на заявление за ПУП не е получен отговор, т.е има "мълчалив отказ", администрацията да няма право в последствие да дава положително становище, както се е случвало много пъти. Това ще пресече корупцията на всякакви нива", смята още Жеков.

Вината за незаконното строителство в местността Баба Алино се прехвърля на най-лесните за жертване хора, каза пред медиите във Варна Делян Грудев, един от уволнените служители на отдел „Строителен контрол“ в Общината.

Когато върху човек се стовари чужда вина, мълчанието вече не е достойнство, а съучастие, посочи Грудев, който уточни, че не е човекът, започнал историята с Баба Алино, нито има нещо общо с нея. Той бе категоричен, че няма нищо общо с незаконното строителство и изтъкна, че е назначен през декември 2025 г. За освобождаването си научил на 28 май, откогато е и заповедта, в която като причина е посочено, че договорът му се прекратява в срока на изпитване. Аз не съм подписал, че съм съгласен, допълни Грудев.

Той изрази мнение, че е „напълно възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които имат интерес да си измият ръцете и да останат чисти в тази ситуация“. Той отказа да посочи кого има предвид, като изтъкна, че не разполага с доказателства, но настоява да бъде изкарана наяве цялата истина по случая „Баба Алино“.

Грудев посочи, че на проверка в местността е ходил за пръв път през март тази година, като тя е проведена съвместно с полицията. По думите му тогава никой не е спирал проверяващите да влязат и да огледат. Самият той никога не е водил преписки по този случай, нито е имало някакви документи по него. След проверката с полицията започнахме да пишем констативни актове за забрана достъпа до незаконните строежи и спиране на строително-монтажните работи, както е според изискванията на закона, допълни Грудев. Той обаче не успя да каже дали актовете са връчени.

Припомняме, че в края на май кметът на града Благомир Коцев обяви на извънреден брифинг, че ръководителят на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществен ред“ Александър Драгнев и трима служители от строителния контрол са отстранени от работа.