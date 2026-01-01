Спипаха голямо количество наркотици при спецакция в София, съобщиха от полицията.

Акцията е реализирана след получена оперативна информация на 31 май за лица, съпричастни към разпространение на високорискови наркотични вещества.

Разбитата група за наркотици в София: Всички членове са задържани, придвижвали се с тротинетки

Установени са двама мъже - на 24 и 44 години. Те са задържани. При извършен личен обиск на 44-годишния мъж е открито малко количество наркотично вещество.

При претърсвания в обитаваното от 24-годишния мъж жилище, както и в използвани от него помещения и автомобил, са открити около 30 грама фентанил, 2 грама кокаин, 3 грама хероин и 66 грама метамфетамин.

Кокаин, трева и амфетамини: Спецакция в София - разбиха схема за дрога през Телеграм

Намерени са още телефони, електронна везна и парична сума. 24-годишният мъж е привлечен като обвиняем и е арестуван за 72 часа.